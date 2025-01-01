Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебная скрипка. Концерт для детей
Киноафиша Волшебная скрипка. Концерт для детей

Волшебная скрипка. Концерт для детей

О концерте/спектакле

Волшебная скрипка: Концерт на берегу Фонтанки

В самом центре Петербурга, на набережной реки Фонтанки, недалеко от Аничкова моста, пройдет концерт «Волшебная скрипка». Это увлекательное музыкальное путешествие наполнено волшебством и чудесами, способными перенести зрителей в мир удивительных сказок.

Музыкальное волшебство для юных слушателей

Яркие и мелодичные произведения, выполненные струнным квартетом La Corde, пробуждают воображение юных слушателей. Мастерство исполнителей и магия звука скрипки создадут атмосферу сказочной вселенной, где каждый ребенок сможет почувствовать себя героем волшебной истории.

Информация о концерте

  • Продолжительность: 45 минут, без антракта.
  • Возрастное ограничение: 0+ (рекомендуемый возраст для посещения — 3–10 лет).
  • Билеты: Каждый зритель с 0 лет должен приобрести билет. Обращаем ваше внимание, что на данное мероприятие продаются входные билеты. Зал без нумерации мест.

Этот концерт подарит детям радость, вдохновение и незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт Волшебная скрипка. Концерт для детей

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
18 октября суббота
12:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 800 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
25 сентября в 20:40 Stand Up Lab
от 590 ₽
Хаски
18+
Хип-хоп
Хаски
14 декабря в 19:30 Клуб «А2»
от 2600 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
16 ноября в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 1190 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше