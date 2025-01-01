Волшебная скрипка. Концерт для детей

Волшебная скрипка: Концерт на берегу Фонтанки

В самом центре Петербурга, на набережной реки Фонтанки, недалеко от Аничкова моста, пройдет концерт «Волшебная скрипка». Это увлекательное музыкальное путешествие наполнено волшебством и чудесами, способными перенести зрителей в мир удивительных сказок.

Музыкальное волшебство для юных слушателей

Яркие и мелодичные произведения, выполненные струнным квартетом La Corde, пробуждают воображение юных слушателей. Мастерство исполнителей и магия звука скрипки создадут атмосферу сказочной вселенной, где каждый ребенок сможет почувствовать себя героем волшебной истории.

Информация о концерте

Продолжительность: 45 минут, без антракта.

Возрастное ограничение: 0+ (рекомендуемый возраст для посещения — 3–10 лет).

Билеты: Каждый зритель с 0 лет должен приобрести билет. Обращаем ваше внимание, что на данное мероприятие продаются входные билеты. Зал без нумерации мест.

Этот концерт подарит детям радость, вдохновение и незабываемые впечатления!