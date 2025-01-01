Спектакль Волшебная шляпа, или Здравствуй, бабушка!

Новая интерпретация «Красной Шапочки» на театральной сцене

Театр приглашает юных зрителей и их родителей на увлекательное представление, которое подарит новые эмоции и зарядит положительными впечатлениями. «Добрые сказочники» расскажут знакомую и любимую историю о Красной Шапочке, но с неожиданным поворотом.

Забавные приключения сказочников

В центре сюжета – неутомимые сказочники, которые, увы, потеряли свою волшебную книгу. Теперь они не знают, как должна закончиться их сказка. На протяжении спектакля зрители станут свидетелями множества приключений, погонь и комичных ситуаций, когда в их истории появляются неожиданные персонажи.

Спасение и неожиданное наказание

Несмотря на все трудности, наши герои всё же находят способ спасти Красную Шапочку и её бабушку. Однако наказание для хитроумного Волка окажется таким неожиданным, что не оставит равнодушными никого!

Для кого этот спектакль?

Спектакль подойдёт для детей от 5 лет и старше. Он наполнен юмором, добротой и поучительными моментами, которые будут интересны как детям, так и взрослым. Не упустите возможность увидеть это яркое и запоминающееся представление!

Приходите и погрузитесь в мир волшебства и приключений вместе с нами!