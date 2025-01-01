Спектакль Волшебная школа Деда Мороза

Новогодний спекаткль для детей в Санкт-Петербурге

Приближается долгожданная пора новогодних праздников! КДЦ «Московский» приглашает детей и их родителей на красочное новогоднее представление «Волшебная школа Деда Мороза».

Мир волшебства и чудес

Добро пожаловать в Волшебную школу Деда Мороза — место, где снег искрится от смеха, а звезды светят ярче, когда дети ведут себя хорошо! Здесь вас ждут необычные учителя и помощники, тайные кабинеты и, конечно, магия.

Непредвиденные обстоятельства

Но даже в канун Нового года в школе могут случиться непредвиденные случаи. Загадочные силы попытаются нарушить порядок и заменить чудеса холодным расчетом. Только самые отважные ученики смогут спасти Новый год, вернуть радость и доказать, что волшебство происходит там, где живёт вера в добро.

Незабываемые впечатления

Зрители станут частью незабываемого музыкального приключения с зажигательными танцами и невероятными спецэффектами! Вихрь снега и света закружит всех, а каждый станет участником рождения новогоднего чуда.

Полезная информация для зрителей

Рекомендуем приходить за час до начала представления, чтобы не спешить и насладиться атмосферой. Дети до 5 лет проходят бесплатно по одному билету с взрослым без права занимать отдельное место. Детям от 5 лет и старше требуется отдельный билет. Также обратите внимание, что дети до 14 лет не допускаются в зал без сопровождения взрослых.

Каждый, кто купит билет с подарком, получит его сразу после окончания представления. Пусть это приключение станет первым волшебным уроком Нового года! Приходите всей семьей и зарядитесь праздничным настроением!