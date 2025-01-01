Спектакль Волшебная прогулка

Приключения в стране Буратинии

Преодолев пещеру и спустившись с горы, юные зрители окажутся в волшебной стране Буратинии. Это уникальное путешествие подарит им возможность посетить домик Мальвины и найти золотой ключ в пруду черепахи Тортилы.

Главная тайна сказки

Но настоящая загадка ждет детей в каморке папы Карло! За холстом с нарисованным очагом скрыта потайная дверца, которую необходимо открыть с помощью волшебного ключа. Помните, куда она ведет?

Информация для зрителей

Рекомендованный возраст: 3-6 лет

3-6 лет Продолжительность программы: 60 минут

60 минут Важно: Не забудьте сменную обувь!

Эта захватывающая программа не только развлечет ваших детей, но и поможет развить их воображение и творческое мышление. Приглашаем вас в мир чудес и приключений!