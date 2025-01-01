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Волшебная прогулка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Волшебная прогулка

Спектакль Волшебная прогулка

Продолжительность 1 час
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приключения в стране Буратинии

Преодолев пещеру и спустившись с горы, юные зрители окажутся в волшебной стране Буратинии. Это уникальное путешествие подарит им возможность посетить домик Мальвины и найти золотой ключ в пруду черепахи Тортилы.

Главная тайна сказки

Но настоящая загадка ждет детей в каморке папы Карло! За холстом с нарисованным очагом скрыта потайная дверца, которую необходимо открыть с помощью волшебного ключа. Помните, куда она ведет?

Информация для зрителей

  • Рекомендованный возраст: 3-6 лет
  • Продолжительность программы: 60 минут
  • Важно: Не забудьте сменную обувь!

Эта захватывающая программа не только развлечет ваших детей, но и поможет развить их воображение и творческое мышление. Приглашаем вас в мир чудес и приключений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
24 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
25 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 12:30 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
26 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
27 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
28 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 12:30 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
29 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
30 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
31 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
1 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 12:30 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
2 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽
3 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
5 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
6 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 12:30 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
7 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽
8 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
9 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 12:30 от 1000 ₽

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