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Волшебная планета
Билеты от 1800₽
Киноафиша Волшебная планета

Спектакль Волшебная планета

Новогодняя сказка от учеников Аллы Духовой
Постановка
Театр Аллы Духовой «Тодес» 0+
Режиссер Алла Духова
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Путешествие по сказочной стране

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по сказочной стране. На ваших глазах развернется история спасения принцессы из рук коварного повелителя тьмы. Во время очередного бала злодей похитил принцессу, правившую сказочной страной. На помощь ей приходит главный герой, смелый юноша по имени Гоша, который отправляется спасать принцессу. В этом ему помогут его верные друзья – робот Джойстик, хозяин леса – Бурый медведь и очаровательный кот по имени Юлий, сбежавший от Бабы Яги. Друзьям предстоит пройти по заколдованному лесу, отыскать волшебную шкатулку, заключить хитрую сделку с водяным. Удастся ли героям пройти все испытания? Успеют ли они вызволить принцессу до рассвета?

Захватывающее шоу для всей семьи
Этот спектакль увлекает не только детей, но и их родителей своей захватывающей историей! Сказка смотрится на одном дыхании! Благодаря 3D экранам обеспечивается быстрая смена декораций и динамичность всего шоу.

Сценография и хореография
Безупречная сценография спектакля создана заслуженным хореографом и руководителем Театра Танца Todes Аллой Духовой.

Возрастные ограничения
Дети до 3-х лет проходят по одному билету со взрослыми без права занимать отдельное место (сидят на коленях).

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
15:00 от 2300 ₽
20 сентября
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
15:00 от 1800 ₽

Фотографии

Волшебная планета

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