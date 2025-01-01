Меню
О концерте
Билеты от 500₽
Волшебная одиссея 3
6+
живая музыка
Возраст
6+
Билеты от 500₽
О концерте
Развернуть
Январь
3 января
суббота
12:00
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
Купить билеты
от 500 ₽
15:00
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
Купить билеты
от 700 ₽
18:00
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
Купить билеты
от 500 ₽
4 января
воскресенье
12:00
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
Купить билеты
от 500 ₽
15:00
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
Купить билеты
от 500 ₽
18:00
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
Купить билеты
от 500 ₽
5 января
понедельник
12:00
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
Купить билеты
от 500 ₽
15:00
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
Купить билеты
от 500 ₽
18:00
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
Купить билеты
от 500 ₽
