Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебная мельница
Киноафиша Волшебная мельница

Спектакль Волшебная мельница

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О спектакле

Яркая башкирская сказка на сцене Молодежного театра

«Волшебная мельница» — это яркая сказка, основанная на пьесе народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Петушиная мельница». В центре сюжета — смелый Петух, который отправляется на поиски Волшебной мельницы, оставленной ему в наследство прадедом.

Друзья и приключения

Главный герой не одинок в своем стремлении: его верные друзья — цыплёнок, щенок, кот и другие забавные персонажи — готовы поддержать его в этом увлекательном приключении. Каждый из них привносит что-то особенное в путешествие, демонстрируя дружбу и взаимопомощь.

Ценности, которые вдохновляют

Сказка затрагивает важные темы, такие как доброта, трудолюбие и справедливость. Это вечные ценности, которые остаются актуальными в нашем современном мире. Их поиск и утверждение становятся основными моторами на пути к счастью героев.

Приглашаем вас в мир волшебства

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории, где магия, смех и важные уроки ждут вас на каждом шагу. «Волшебная мельница» — это спектакль, который обязательно оставит след в сердце каждого зрителя. Смотрите, и позвольте себе на мгновение поверить в чудеса!

Купить билет на спектакль Волшебная мельница

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 500 ₽
13:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 500 ₽
15:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 500 ₽

В ближайшие дни

Алло, это счастье?
16+
Драма
Алло, это счастье?
7 января в 19:00 Татарский театр «Нур»
от 350 ₽
Очень простая история
16+
Драма
Очень простая история
31 января в 18:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 600 ₽
Цирк на поляне
0+
Детский
Цирк на поляне
22 февраля в 11:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше