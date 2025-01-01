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Волшебная мельница Сампо
Билеты от 600₽
Киноафиша Волшебная мельница Сампо

Спектакль Волшебная мельница Сампо

Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальная постановка, в основу которой лег карело-финский эпос «Калевала»

Музыкальный спектакль, в основу которого лёг великий и таинственный карело-финский эпос «Калевала». Мистика Севера… Вольные ветры, блуждающие по тундре меж сопок, несущие отзвуки шаманского пения. Или это пение птиц? Или крик зверя? Здесь точно какая-то магия!

Магия в «Волшебной мельнице Сампо»
«Магия» — это про спектакль «Волшебная мельница Сампо». За основу пьесы взят великий и таинственный карело-финский эпос «Калевала», где чего-чего, а уж магии — с избытком.

Главные герои и их имена
На сцене все главные герои: могущественная колдунья Лоухи, древний как сам мир волшебник Вяйнемёйнен, искусный кузнец Ильмаринен, молодой и сильный Лемминкяйнен… После спектакля вы не только сможете произнести, но и хорошо запомните их непростые имена!

Этническая музыка и мифы
Повествование, наполненное невероятными описаниями природы, удивительными мифическими героями и их смелыми поступками, театр украсил этнической музыкой, исполняемой оркестром прямо на сцене.

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Павел Повалихин
Андрей Худяков
Руфат Акчурин
Константин Лещенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽

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