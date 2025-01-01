Музыкальная постановка, в основу которой лег карело-финский эпос «Калевала»

Музыкальный спектакль, в основу которого лёг великий и таинственный карело-финский эпос «Калевала». Мистика Севера… Вольные ветры, блуждающие по тундре меж сопок, несущие отзвуки шаманского пения. Или это пение птиц? Или крик зверя? Здесь точно какая-то магия!

Магия в «Волшебной мельнице Сампо»

«Магия» — это про спектакль «Волшебная мельница Сампо». За основу пьесы взят великий и таинственный карело-финский эпос «Калевала», где чего-чего, а уж магии — с избытком.

Главные герои и их имена

На сцене все главные герои: могущественная колдунья Лоухи, древний как сам мир волшебник Вяйнемёйнен, искусный кузнец Ильмаринен, молодой и сильный Лемминкяйнен… После спектакля вы не только сможете произнести, но и хорошо запомните их непростые имена!

Этническая музыка и мифы

Повествование, наполненное невероятными описаниями природы, удивительными мифическими героями и их смелыми поступками, театр украсил этнической музыкой, исполняемой оркестром прямо на сцене.