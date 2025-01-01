Меню
Волшебная лампа
Билеты от 1100₽
Киноафиша Волшебная лампа

Спектакль Волшебная лампа

0+
Режиссер Максим Романов, Екатерина Романова
Продолжительность 1 час 5 минут
Возраст 0+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Грандиозное музыкально-цирковое шоу

Эта история о храбрости, доброте и волшебстве, где добро и любовь побеждают зло, знакома и любима во всем мире.

Тайна и роскошь Востока
Представление, наполненное атмосферой тайны и роскоши Востока, фантазией и волшебством, переносит зрителей в сказочный мир, полный ярких образов и неожиданных поворотов. В нем участвуют 50 артистов, среди которых — призеры цирковых фестивалей, ведущие вокалисты столичных мюзиклов и театральные актеры. Их мастерство и искренние эмоции придают шоу незабываемую динамику и красоту.

Джинн в исполнении Дениса Ясика
Особенный восторг у зрителей вызывает джинн, которого исполнил талантливый актер Денис Ясик, известный своим театральным искусством и яркими ролями в мюзиклах. Его выступление стало одной из ключевых причин, почему спектакль вызывает такой живой отклик у публики.

Роскошные костюмы и оригинальная музыка
Для шоу были специально разработаны роскошные костюмы, видеопроекции, а также написана оригинальная музыка, что добавляет спектаклю яркости и многослойности. Благодаря таким элементам, как мастерство цирковых и комедийных артистов, а также насыщенные вокальные номера, шоу привлекает внимание зрителей всех возрастов.

Магия, которая увлекает и вдохновляет
Это не просто цирковое шоу, а волшебная история о вере в добро и чудеса, которая заставляет зрителей верить в силу любви и дружбы, а также восхищаться фантастическими артистами, создающими настоящую магию на сцене.

Купить билет на спектакль

Расписание

15 ноября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 15:30 от 1100 ₽
16 ноября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
22 ноября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 15:30 от 1100 ₽
23 ноября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
29 ноября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 15:30 от 1100 ₽
30 ноября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
6 декабря
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 15:30 от 1100 ₽
7 декабря
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽

Фотографии

