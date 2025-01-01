Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Волшебная лампа Аладдина
Билеты от 600₽
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Каноническая сказка про Аладдина под живой этнический аккомпанемент
Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Волшебная история о любви и магии

Дивная история, жемчужина из сборника сказок «Тысяча и одна ночь», превращена в музыкальный спектакль. О, сколько тайн хранит ночное небо над Мединой! Наимудрейший Султан мечтал выдать свою дочь, красавицу Будур, за Визиря, не дождавшись благосклонности ночных светил, и назначил свадьбу. Но судьба вмешалась: на восточном базаре принцесса Будур увидела Аладдина и влюбилась в него. За это Аладдина сослали в пустыню на погибель.

Магия и волшебство с Джинном
Однако случай послал ему старую лампу с всемогущим Джинном. Джинн исполняет любые желания, говоря: «Слушаюсь и повинуюсь».

Театр Востока с элементами арабской культуры
Команда постановщиков обратилась к арабской культуре, наполненной магией, восточным колоритом и философией. Песни на арабском языке и уникальные инструменты — уд, труба карнай, каваль, дарбука и другие — воссоздают магическую атмосферу Востока.

Этническая музыка и восточные мотивы
Артем Абрамов, драматург, отмечает: «Сейчас никто и не вспомнит, откуда появилась идея поставить именно «Волшебную лампу Аладдина». Я склонен сваливать все на особую мистику, сопутствующую творческим процессам в театре». Максим Гуткин, музыкальный руководитель, аранжировщик: «В основе музыкального оформления — аутентичная этническая арабская музыка. Мы обратились к традициям разных народов: турецкой, сирийской, палестинской, египетской…». В спектакле звучит подлинная этническая арабская музыка.

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Даниил Исламов
Андрей Худяков
Руфат Акчурин
Евгений Мишечкин
Виолетта Бучинская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
26 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
13 декабря
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽ 17:00 от 600 ₽
14 декабря
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽ 17:00 от 600 ₽

Фотографии

Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина

В ближайшие дни

Подыскиваю жену, недорого!
16+
Комедия
Подыскиваю жену, недорого!
26 сентября в 19:00 Центральный Дом Литераторов
от 1500 ₽
Свадьба Кречинского
18+
Комедия
Свадьба Кречинского
7 ноября в 19:00 Театр на Трубной
от 1800 ₽
Ученая семейка и 3D принтер
6+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и 3D принтер
14 сентября в 12:40 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше