Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Волшебная история о любви и магии

Дивная история, жемчужина из сборника сказок «Тысяча и одна ночь», превращена в музыкальный спектакль. О, сколько тайн хранит ночное небо над Мединой! Наимудрейший Султан мечтал выдать свою дочь, красавицу Будур, за Визиря, не дождавшись благосклонности ночных светил, и назначил свадьбу. Но судьба вмешалась: на восточном базаре принцесса Будур увидела Аладдина и влюбилась в него. За это Аладдина сослали в пустыню на погибель.

Магия и волшебство с Джинном

Однако случай послал ему старую лампу с всемогущим Джинном. Джинн исполняет любые желания, говоря: «Слушаюсь и повинуюсь».

Театр Востока с элементами арабской культуры

Команда постановщиков обратилась к арабской культуре, наполненной магией, восточным колоритом и философией. Песни на арабском языке и уникальные инструменты — уд, труба карнай, каваль, дарбука и другие — воссоздают магическую атмосферу Востока.

Этническая музыка и восточные мотивы

Артем Абрамов, драматург, отмечает: «Сейчас никто и не вспомнит, откуда появилась идея поставить именно «Волшебную лампу Аладдина». Я склонен сваливать все на особую мистику, сопутствующую творческим процессам в театре». Максим Гуткин, музыкальный руководитель, аранжировщик: «В основе музыкального оформления — аутентичная этническая арабская музыка. Мы обратились к традициям разных народов: турецкой, сирийской, палестинской, египетской…». В спектакле звучит подлинная этническая арабская музыка.