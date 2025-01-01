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Волшебная лампа Аладдина
Билеты от 1300₽
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

0+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Цирковое шоу для всей семьи: Путешествие в волшебный мир Востока

Цирк Чудес приглашает вас отправиться в захватывающее приключение с Аладдином! На сцене оживет восточная сказка, где вас ждут ковры-самолеты, волшебные лампы и могущественный джинн, готовый исполнить любые желания.

Уникальное сочетание сказки и циркового искусства

Шоу "Волшебная лампа Аладдина" объединяет любимую с детства историю с масштабной цирковой постановкой. Зрители встретят знакомых персонажей, насладятся искрометным юмором, чарующим живым вокалом и потрясающими акробатическими номерами.

Атмосфера восточной сказки

Костюмы, декорации и музыкальное сопровождение создадут настоящий восточный антураж, унесут зрителей в мир приключений и волшебства. Это представление будет интересно не только детям, но и взрослым, которым близка магия старинных сказок.

Не упустите шанс провести вечер в компании Аладдина и его друзей и вместе отправиться навстречу чудесам!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
18:00 от 1300 ₽
26 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
14:00 от 1300 ₽
1 ноября
ДК «Прожектор» Москва, 1-я Владимирская, 10в
16:00 от 1300 ₽
16 ноября
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
18:00 от 1300 ₽
22 ноября
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
12:00 от 1300 ₽
29 ноября
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
14:00 от 1300 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина

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