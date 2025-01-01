Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Восточная сказка для детей

Коварный визирь Джафар стремится заполучить Принцессу в жены, чтобы сесть на трон славного города Багдада. Узнав о волшебной лампе, которая исполняет все желания, он решает завладеть ею. Тем временем бедный юноша Аладдин находит старинную лампу у себя во дворе и становится повелителем Джина. Вместо того чтобы просто выполнять желания, Джин решает помочь Аладдину, став его другом.

Любовь и магия

Когда Джин узнает, что Аладдин и Принцесса тайно любят друг друга, он совершает невероятные чудеса, чтобы соединить сердца влюбленных. Однако на пути к счастью влюбленных встает Джафар. С помощью рабыни магического перстня он обманывает Аладдина, захватывает лампу и становится господином Джина.

Битва с визирем

Но Джин не властен над чувствами и смертью. В отчаянии Джафар приказывает сделать себя самым могучим из всех джинов, чтобы стать повелителем мира. Кажется, что молодым влюбленным никогда не быть вместе, но мудрый Джин находит способ перехитрить коварного визиря и спасти своего друга.

Заключение

Балет о вечных ценностях — любви, дружбе и борьбе за справедливость. Смелость Аладина, верность Джина и решимость Принцессы помогут победить тиранию и восстановить гармонию в королевстве.