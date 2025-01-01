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Волшебная лампа Аладдина
Билеты от 400₽
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Восточная сказка для детей

Коварный визирь Джафар стремится заполучить Принцессу в жены, чтобы сесть на трон славного города Багдада. Узнав о волшебной лампе, которая исполняет все желания, он решает завладеть ею. Тем временем бедный юноша Аладдин находит старинную лампу у себя во дворе и становится повелителем Джина. Вместо того чтобы просто выполнять желания, Джин решает помочь Аладдину, став его другом.

Любовь и магия
Когда Джин узнает, что Аладдин и Принцесса тайно любят друг друга, он совершает невероятные чудеса, чтобы соединить сердца влюбленных. Однако на пути к счастью влюбленных встает Джафар. С помощью рабыни магического перстня он обманывает Аладдина, захватывает лампу и становится господином Джина.

Битва с визирем
Но Джин не властен над чувствами и смертью. В отчаянии Джафар приказывает сделать себя самым могучим из всех джинов, чтобы стать повелителем мира. Кажется, что молодым влюбленным никогда не быть вместе, но мудрый Джин находит способ перехитрить коварного визиря и спасти своего друга.

Заключение
Балет о вечных ценностях — любви, дружбе и борьбе за справедливость. Смелость Аладина, верность Джина и решимость Принцессы помогут победить тиранию и восстановить гармонию в королевстве.

Режиссер
Юрий Дежкин
В ролях
Александр Грибанов
Вадим Редин
Дина Мирбоязова
Наталья Перфильева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
12:00 от 400 ₽

Фотографии

Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина

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