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Волшебная лампа Аладдина
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Постановка
Новосибирский театр кукол 6+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Волшебная лампа Аладдина» в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает на захватывающую восточную сказку «Волшебная лампа Аладдина» — яркий спектакль в двух действиях, который окунет зрителей в атмосферу восточной магии и приключений.

О спектакле

В центре сюжета — история любви и испытаний. Султан, уверенный в своей мудрости, решает выдать свою дочь Будур замуж за Визиря, не дождавшись благословения звёзд. Однако судьба вмешивается в его планы: на шумном восточном базаре Будур встречает Аладдина, и между ними вспыхивает любовь с первого взгляда. Разгневанный Султан изгоняет Аладдина в пустыню, где юноша обречён на гибель. Но именно там, в бескрайних песках, Аладдин находит старую лампу, в которой скрывается могущественный Джинн, готовый исполнить любое желание.

Волшебство на сцене

Спектакль поражает своей визуальной красотой. Красочные декорации переносят зрителей в восточный город с золотым дворцом, таинственную пещеру с несметными сокровищами и под волшебное звёздное небо. Потрясающие видеоэффекты и чудесные превращения создают ощущение настоящего волшебства.

Особенности постановки

Все персонажи разыгрываются с помощью изящных тростевых кукол, что придаёт спектаклю особое очарование и магию. Виртуозная работа кукловодов и невероятная атмосфера восточной сказки делают этот спектакль незабываемым зрелищем для всей семьи.

Рекомендации для зрителей

Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» рекомендуется для детей и взрослых, которые любят погружаться в волшебные миры. Эта история о любви, смелости и чудесах понравится как маленьким, так и взрослым зрителям, наполнив их сердца радостью и теплом.

Не упустите шанс погрузиться в сказочную атмосферу восточных приключений. Приходите в Новосибирский театр кукол и откройте для себя волшебство «Лампы Аладдина» вместе с вашими близкими!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 17 августа
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