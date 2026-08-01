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Волшебная лампа Аладдина
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Волшебная лампа Аладдина. Балет Государственного балета Кубани для детей

Удивительная история из самого сердца Багдада - города тысячи сокровищ, где на улицах летают ковры-самолеты, а заветные желания исполняет волшебная лампа. Это не просто спектакль, а магическое представление, которое переносит зрителей в мир удивительных приключений, дружбы и противостояния добра и зла.

Что вас ждет?

Дети с увлечением следят за приключениями Аладдина, который мечтает о волшебной лампе с Джинном. Он оказывается в центре захватывающих событий, где добро всегда побеждает зло, а настоящая дружба может творить чудеса. Яркие костюмы и захватывающая хореография сделают этот спектакль настоящим праздником для маленьких зрителей.

Зачем стоит посетить?

Этот уникальный балет сочетает элементы классической хореографии и современные танцевальные техники, создавая волшебную атмосферу. Это также прекрасная возможность для детей познакомиться с классической музыкой и получить первое представление о мире балета.

Для кого это событие?

Спектакль подойдет детям от 3 до 15 лет, которые любят волшебство и приключения. Родители смогут насладиться совместным временем с детьми и приобщить их к искусству балета.

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