Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Танцевальная история о приключениях Алладина и его волшебной лампе

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко выступит «Государственный балет Кубани» с удивительным спектаклем «Волшебная лампа Аладдина». Это история о приключениях Аладдина и его волшебной лампе, исполняющей желания.

Действие разворачивается в Багдаде — городе, богатом не только на сокровища, но и на удивительные события. Здесь на улицах летают ковры-самолеты, а доброта и взаимопомощь становятся ключом к исполнению мечт.

Этот спектакль отлично подойдет для детей и всех тех, кто любит сказочные истории. В нем показано, как важно иметь верных друзей, которые помогут преодолеть трудности. Добро всегда побеждает зло, а влюбленные сердца находят друг друга. Все, что нужно — это сделать первый шаг к своей мечте.