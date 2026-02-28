Оповещения от Киноафиши
Волшебная лампа Аладдина
Спектакль Волшебная лампа Аладдина

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Танцевальная история о приключениях Алладина и его волшебной лампе

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко выступит «Государственный балет Кубани» с удивительным спектаклем «Волшебная лампа Аладдина». Это история о приключениях Аладдина и его волшебной лампе, исполняющей желания.

Действие разворачивается в Багдаде — городе, богатом не только на сокровища, но и на удивительные события. Здесь на улицах летают ковры-самолеты, а доброта и взаимопомощь становятся ключом к исполнению мечт.

Этот спектакль отлично подойдет для детей и всех тех, кто любит сказочные истории. В нем показано, как важно иметь верных друзей, которые помогут преодолеть трудности. Добро всегда побеждает зло, а влюбленные сердца находят друг друга. Все, что нужно — это сделать первый шаг к своей мечте.

В других городах
Март
Апрель
21 марта суббота
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 250 ₽
19 апреля воскресенье
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 250 ₽

В ближайшие дни

Фантом. Призрак Оперы
12+
Мюзикл
Фантом. Призрак Оперы
3 марта в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2100 ₽
Я купила Робота
16+
Комедия Комедийная драма
Я купила Робота
13 марта в 20:00 Мой
от 1600 ₽
Tango
6+
Балет
Tango
13 июня в 17:00 Филармония им. Пономаренко
Билеты
