Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Волшебный спектакль для детей в театре «Мимигранты»

Сложно найти на свете ребенка, который отказался бы поучаствовать в легендарных приключениях героя арабского фольклора — юного Аладдина. Эта сказка, вдохновившая многих писателей, художников и кинорежиссеров, знакома всему миру и не раз была успешно поставлена в различных театрах.

Сюжет спектакля

В центре событий — борьба за сердце принцессы Будур. На одной стороне коварный визирь Джафар, обладающий властью и золотом, и на другой — бедный юноша Аладдин, которому на помощь приходит молодость и любовь. Но внезапно Аладдин обретает чудесную лампу, в которой живет могущественный Джин. Это открытие кардинально меняет ход событий.

Представление обещает динамичное развитие событий в таинственном, наполненном чудесами Багдаде, где будут волшебные превращения и неожиданные повороты.

Творческий состав

Режиссером спектакля выступает Анастасия Коваленко, за художество отвечает Анастасия Панфилова, а хореографию создала Татьяна Коренько. В спектакле принимают участие талантливые актеры:

Михаил Мороз

Олег Крамарь

Алексей Ильинский

Мария Маджаро

Евгений Борисов

Спектакль «Волшебная лампа Алладина» от театра «Мимигранты» понравится всем любителям сказочных историй с волшебными превращениями и незабываемыми приключениями.