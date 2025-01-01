Меню
Волшебная лампа Аладдина
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Постановка
Мимигранты 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Волшебный спектакль для детей в театре «Мимигранты»

Сложно найти на свете ребенка, который отказался бы поучаствовать в легендарных приключениях героя арабского фольклора — юного Аладдина. Эта сказка, вдохновившая многих писателей, художников и кинорежиссеров, знакома всему миру и не раз была успешно поставлена в различных театрах.

Сюжет спектакля

В центре событий — борьба за сердце принцессы Будур. На одной стороне коварный визирь Джафар, обладающий властью и золотом, и на другой — бедный юноша Аладдин, которому на помощь приходит молодость и любовь. Но внезапно Аладдин обретает чудесную лампу, в которой живет могущественный Джин. Это открытие кардинально меняет ход событий.

Представление обещает динамичное развитие событий в таинственном, наполненном чудесами Багдаде, где будут волшебные превращения и неожиданные повороты.

Творческий состав

Режиссером спектакля выступает Анастасия Коваленко, за художество отвечает Анастасия Панфилова, а хореографию создала Татьяна Коренько. В спектакле принимают участие талантливые актеры:

  • Михаил Мороз
  • Олег Крамарь
  • Алексей Ильинский
  • Мария Маджаро
  • Евгений Борисов

Спектакль «Волшебная лампа Алладина» от театра «Мимигранты» понравится всем любителям сказочных историй с волшебными превращениями и незабываемыми приключениями.

Купить билет на спектакль Волшебная лампа Аладдина

Декабрь
14 декабря воскресенье
12:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽

Фотографии

Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина

