Волшебная лампа Аладдина
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Постановка
Театр «Жас Сахна»
Продолжительность 55 минут 

О спектакле

Детский спектакль-сказка «Волшебная лампа Аладдина»

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Волшебная лампа Аладдина», который состоится в Театре «Жас Сахна». Эта удивительная сказка о чудесах, о настоящей дружбе и любви расскажет, как Аладдин побеждает злого колдуна и завоевывает сердце прекрасной принцессы.

Сюжет

Сюжет спектакля закружит зрителей в волшебный мир, где сила дружбы способна преодолеть любые преграды. Аладдин и его верный Джинн станут главным оружием против злых сил, а помощь верных друзей и героическая любовь позволят ему достичь цели.

Действующие лица

  • Аладдин — Жалғас Лесбаев
  • Мать Аладдина — Алия Маулымхан, Наргиз Айшуакова
  • Султан — Шыңғыс Рәш, Думан Талғатұлы
  • Принцесса Будур — Ұлжан Жұмахан, Назым Төлеубаева
  • Джафар — Арнур Кусаингазин
  • Джинн — Айарыс Дауқараев
  • Подружки Будур — Акерке Дүйсенбай, Меруерт Тажибаева, Таншолпан Кинжембетова
  • Визири — Ильясхан Алимов, Айтбол Слам
  • Стража — Өркен Ахмет, Арман Султанов
  • Торговцы базара — Милана Колесник, Бақыт Ақмұрза, Нұрәлі Оңалбек

Стоит посмотреть

Спектакль основан на знаменитом сюжете из «Тысячи и одной ночи», который был адаптирован для театральной сцены с учетом культурных традиций. В театре «Жас Сахна» работа над спектаклем включает в себя элементы живой музыки и яркую хореографию, что делает его особенно запоминающимся.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного представления и насладиться магией театра!

