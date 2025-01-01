Детский спектакль-сказка «Волшебная лампа Аладдина»

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Волшебная лампа Аладдина», который состоится в Театре «Жас Сахна». Эта удивительная сказка о чудесах, о настоящей дружбе и любви расскажет, как Аладдин побеждает злого колдуна и завоевывает сердце прекрасной принцессы.

Сюжет

Сюжет спектакля закружит зрителей в волшебный мир, где сила дружбы способна преодолеть любые преграды. Аладдин и его верный Джинн станут главным оружием против злых сил, а помощь верных друзей и героическая любовь позволят ему достичь цели.

Действующие лица

Аладдин — Жалғас Лесбаев

— Жалғас Лесбаев Мать Аладдина — Алия Маулымхан, Наргиз Айшуакова

— Алия Маулымхан, Наргиз Айшуакова Султан — Шыңғыс Рәш, Думан Талғатұлы

— Шыңғыс Рәш, Думан Талғатұлы Принцесса Будур — Ұлжан Жұмахан, Назым Төлеубаева

— Ұлжан Жұмахан, Назым Төлеубаева Джафар — Арнур Кусаингазин

— Арнур Кусаингазин Джинн — Айарыс Дауқараев

— Айарыс Дауқараев Подружки Будур — Акерке Дүйсенбай, Меруерт Тажибаева, Таншолпан Кинжембетова

— Акерке Дүйсенбай, Меруерт Тажибаева, Таншолпан Кинжембетова Визири — Ильясхан Алимов, Айтбол Слам

— Ильясхан Алимов, Айтбол Слам Стража — Өркен Ахмет, Арман Султанов

— Өркен Ахмет, Арман Султанов Торговцы базара — Милана Колесник, Бақыт Ақмұрза, Нұрәлі Оңалбек

Стоит посмотреть

Спектакль основан на знаменитом сюжете из «Тысячи и одной ночи», который был адаптирован для театральной сцены с учетом культурных традиций. В театре «Жас Сахна» работа над спектаклем включает в себя элементы живой музыки и яркую хореографию, что делает его особенно запоминающимся.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного представления и насладиться магией театра!