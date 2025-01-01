Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Мюзикл «Аладдин» в Самарском академическом театре оперы и балета

Волшебство и приключения ждут вас на сцене Самарского академического театра оперы и балета! Мюзикл «Аладдин» создан специально для юных зрителей и не только, открывая двери в мир удивительных событий и ярких эмоций.

Сюжет

Каждый из нас мечтает о встрече с Джинном и выполнении заветных желаний. Но на самом деле, когда рядом есть друзья, волшебство порой вовсе не нужно. В этой истории добро обязательно победит зло, а влюбленные сердца найдут друг друга – всего лишь сделав первый шаг.

Главный герой, простой портной Аладдин, решает пробраться во дворец, чтобы увидеть прекрасную царевну Будур. Однако его полное ожиданий приключение оборачивается неожиданным столкновением с коварным планом Главного Визиря, который мечтает завладеть троном и жениться на Будур. Сможет ли Аладдин спасти царевну, и какую роль сыграет Джинн из Волшебной лампы? Где же ее найти?

Интересные факты

Мюзикл «Аладдин» основан на знаменитой сказке «Тысяча и одна ночь», и каждый зритель сможет насладиться не только захватывающим сюжетом, но и яркими музыкальными номерами, танцевальными постановками и красочными костюмами. Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи!

Не упустите возможность увидеть этот завораживающий мюзикл и получить заряд позитива и волшебства!