Волшебная лампа Аладдина
Билеты от 1300₽
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

0+
Возраст 0+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Волшебная лампа Аладдина: шоу-спектакль в цирке чудес

«Цирк Чудес» приглашает вас стать частью грандиозного циркового шоу! Это уникальный проект — «Волшебная лампа Аладдина», который соединяет известную арабскую сказку, любимые с детства мелодии, песочное шоу и полномасштабную цирковую программу.

Романтика и волшебство на сцене

Готовьтесь к романтичной истории с живым вокалом, настоящим цирком, искрометным юмором и знакомыми персонажами. Атмосфера сказки о любви перенесет вас в мир Востока, где ночное небо наполняют ковры-самолеты, а волшебные лампы скрывают удивительные тайны.

Яркие впечатления для всей семьи

Приходите всей семьей! «Цирк Чудес» предложит вам незабываемые моменты: яркие декорации и красочные костюмы в стиле Древнего Востока, зрелищное световое и лазерное шоу, а также интерактивные игры с легендарным чародеем и Аладдином.

Множество чудес и сюрпризов

В программе вас ждут захватывающие номера, волшебные превращения и множество сюрпризов. Поддержите смелого Аладдина в его приключениях, и пусть волшебная лампа исполнит ваши желания!

Купить билет на спектакль Волшебная лампа Аладдина

Октябрь
19 октября воскресенье
17:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1300 ₽

