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Волшебная лампа Аладдина
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

6+
Режиссер Михаил Сопов
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Волшебная лампа Аладдина» в Новошахтинском театре

В основе музыкального спектакля «Волшебная лампа Аладдина» лежит известная сказка о приключениях юного Аладдина. Это история о бедняке, мечтающем о великой любви и благополучии.

Сюжет

Аладдин влюбляется в прекрасную принцессу Будур. Однако, чтобы завоевать её сердце, ему предстоит пройти через множество испытаний. Злой колдун Джафар ищет смельчака, который рискнёт спуститься в опасную пещеру и достать для него волшебную лампу.

Внутри лампы томится могущественный Джинн, который на протяжении веков ждёт своего нового хозяина. Он не догадывается, что настоящая дружба, искренняя любовь и следование своему предназначению способны победить любое колдовство.

Команда спектакля

Либретто к спектаклю написала Вера Анненкова, а музыкальное сопровождение создал композитор Егор Шашин. Их совместная работа обещает зрителям незабываемые эмоции и яркие впечатления.

Интересные факты

  • Театральная адаптация сказки о Аладдине не раз становилась основой для различных постановок по всему миру.
  • Спектакль сочетает в себе элементы музыки, танца и театрального искусства, что делает его особенно привлекательным для всей семьи.
  • «Волшебная лампа Аладдина» поднимает важные темы дружбы, любви и верности, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который подарит вам волшебство и незабываемые впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 24 августа
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
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