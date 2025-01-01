Музыкальный спектакль «Волшебная лампа Аладдина» в Новошахтинском театре

В основе музыкального спектакля «Волшебная лампа Аладдина» лежит известная сказка о приключениях юного Аладдина. Это история о бедняке, мечтающем о великой любви и благополучии.

Сюжет

Аладдин влюбляется в прекрасную принцессу Будур. Однако, чтобы завоевать её сердце, ему предстоит пройти через множество испытаний. Злой колдун Джафар ищет смельчака, который рискнёт спуститься в опасную пещеру и достать для него волшебную лампу.

Внутри лампы томится могущественный Джинн, который на протяжении веков ждёт своего нового хозяина. Он не догадывается, что настоящая дружба, искренняя любовь и следование своему предназначению способны победить любое колдовство.

Команда спектакля

Либретто к спектаклю написала Вера Анненкова, а музыкальное сопровождение создал композитор Егор Шашин. Их совместная работа обещает зрителям незабываемые эмоции и яркие впечатления.

Интересные факты

Театральная адаптация сказки о Аладдине не раз становилась основой для различных постановок по всему миру.

Спектакль сочетает в себе элементы музыки, танца и театрального искусства, что делает его особенно привлекательным для всей семьи.

«Волшебная лампа Аладдина» поднимает важные темы дружбы, любви и верности, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который подарит вам волшебство и незабываемые впечатления!