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Волшебная лампа Аладдина
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 6+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» в Краснодарской драме

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление «Волшебная лампа Аладдина», основанное на знаменитой арабской сказке из сборника «Тысяча и одна ночь». Этот спектакль обещает перенести зрителей в волшебный мир восточных сказок, наполненный приключениями, магией и незабываемыми персонажами.

Сюжет

История рассказывает о молодом бедняке Аладдине, который находит волшебную лампу с Джином, способным исполнить любые желания. Путешествие Аладдина в поисках любви и счастья, столкновения с врагами и неожиданные повороты сюжета делают этот спектакль интересным как для детей, так и для взрослых.

Интересные факты

  • Спектакль включает в себя яркие визуальные эффекты и красочные костюмы, которые погружают зрителей в атмосферу Востока.
  • Музыка для спектакля написана известным композитором, который уже получил признание за свои работы в театре.
  • В некоторых сценах задействованы элементы театра теней, что добавляет загадочности и волшебства.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем бронировать места заранее, так как спектакль пользуется большой популярностью.

Приходите и окунитесь в мир волшебства вместе с «Волшебной лампой Аладдина»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 20 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
11:00 от 400 ₽

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