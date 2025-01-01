Волшебная лампа Аладдина в московском театре Эстрады

Сказка для семейного просмотра по мотивам восточных сказок «Тысяча и одна ночь» — это захватывающее путешествие в удивительный мир приключений, где мечты становятся реальностью.

Команда постановки

Музыкальный руководитель — Александр Мельников. Режиссер — Валерия Данилова. Креативная команда молодых постановщиков создала невероятные танцевальные номера и красочные костюмы, которые переносят зрителей в далекие восточные страны. Яркая сценография погружает в атмосферу любимой сказки.

Сюжет

Главный герой — храбрый юноша по имени Аладдин, который встречает прекрасную принцессу Жасмин. Вместе они открывают для себя истинное значение дружбы и любви. Эта удивительная история о магии чувств, которые кроются в наших сердцах.

Мораль истории

И что бы ни случилось, главное — это верить в себя и смело преодолевать любые трудности. Это поистине волшебное представление, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не упустите возможность окунуться в этот сказочный мир и насладиться незабываемыми моментами!