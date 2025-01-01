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Волшебная лампа Аладдина
Билеты от 900₽
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Постановка
Вернадского 13 6+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Загадочный мир Востока в спектакле «Волшебная лампа Аладдина»

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по волшебному Востоку! Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» перенесет зрителей в загадочный мир, полный чудес и приключений. Здесь вас ждут шумные восточные базары, затерянные подземные города, темные зинданы и роскошные дворцовые покои султана.

О спектакле

Этот спектакль основан на знаменитой сказке из «Тысячи и одной ночи», где главный герой, Аладдин, находит волшебную лампу с джином, который исполняет желания. Путешествие Аладдина наполнено не только удивительными встречами, но и значимыми уроками о дружбе, любви и смелости.

Интересные факты

  • Спектакль включает оригинальные музыкальные композиции, которые создают атмосферу Востока.
  • Режиссером постановки стал известный театральный деятель, который ранее работал над успешными адаптациями классических сказок.
  • Для создания уникальных декораций использовались элементы восточной архитектуры, что поможет зрителям полностью погрузиться в атмосферу.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебство Востока в «Волшебной лампе Аладдина»!

Режиссер
Елена Громова
В ролях
Анастасия Привалова
Дина Запорникова
Виктор Кузин
Александр Юшин
Ринат Мифтяхов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽

Фотографии

Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина

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