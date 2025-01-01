Спектакль Волшебная лаборатория Деда Мороза и гнома

Веселая ёлка в ресторане «The Park»

21 декабря самый зеленый ресторан «The Park» приглашает вас на детскую ёлку «Волшебная лаборатория Деда Мороза и гнома»!

Все мы знаем, кто зимой создает волшебные узоры на окнах и укутывает все вокруг белым одеялом снега. Конечно, это наш любимый зимний волшебник — Дед Мороз. Но что, если ваши дети смогут сами стать творцами зимних чудес? Это ли не настоящая магия для каждого ребенка?

Интерактивное научное шоу

Лаборатория Деда Мороза — это интерактивное научное шоу, которое погружает детей в атмосферу новогоднего волшебства. Ребята узнают, как можно создать лед, снег и даже метель. В процессе они научатся делать снежки и помогут Дедушке Морозу подготовиться к зиме!

Веселые эксперименты и подарки

Программа включает в себя множество увлекательных экспериментов, волшебных фокусов и научных опытов. На празднике маленькие гости смогут не только порадоваться чудесам, но и получить подарки от Деда Мороза!

Не упустите возможность стать частью этого теплого зимнего праздника! Ждем вас на детской ёлке в ресторане «The Park»!