Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебная лаборатория Деда Мороза и гнома
Киноафиша Волшебная лаборатория Деда Мороза и гнома

Спектакль Волшебная лаборатория Деда Мороза и гнома

0+
Возраст 0+

О спектакле

Веселая ёлка в ресторане «The Park»

21 декабря самый зеленый ресторан «The Park» приглашает вас на детскую ёлку «Волшебная лаборатория Деда Мороза и гнома»!

Все мы знаем, кто зимой создает волшебные узоры на окнах и укутывает все вокруг белым одеялом снега. Конечно, это наш любимый зимний волшебник — Дед Мороз. Но что, если ваши дети смогут сами стать творцами зимних чудес? Это ли не настоящая магия для каждого ребенка?

Интерактивное научное шоу

Лаборатория Деда Мороза — это интерактивное научное шоу, которое погружает детей в атмосферу новогоднего волшебства. Ребята узнают, как можно создать лед, снег и даже метель. В процессе они научатся делать снежки и помогут Дедушке Морозу подготовиться к зиме!

Веселые эксперименты и подарки

Программа включает в себя множество увлекательных экспериментов, волшебных фокусов и научных опытов. На празднике маленькие гости смогут не только порадоваться чудесам, но и получить подарки от Деда Мороза!

Не упустите возможность стать частью этого теплого зимнего праздника! Ждем вас на детской ёлке в ресторане «The Park»!

Купить билет на спектакль Волшебная лаборатория Деда Мороза и гнома

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
14:00
The Park Санкт-Петербург, Пискаревский просп., 6, 3 этаж
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Научи меня любить
16+
Драма
Научи меня любить
25 января в 20:00 Скороход
Билеты
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
18 октября в 11:00 Casino Museum
от 900 ₽
Морозко
0+
Детский Кукольный
Морозко
4 января в 11:00 Бродячая собачка. Новая сцена
от 1400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше