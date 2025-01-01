«Волшебная гора». Спектакль Константина Богомолова по роману Томаса Манна в Электротеатре Станиславский

Спектакль «Волшебная гора», созданный режиссером Константином Богомоловым, основан на знаменитом романе Томаса Манна. Действие, как и в литературном произведении, разворачивается в туберкулезном санатории в швейцарских Альпах 1910-х годов. Молодой человек, приехавший навестить своего кузена, неожиданно сам заболевает и оказывается в этом странном месте, где время теряет свое значение.

Концепция спектакля

В спектакле участвуют всего два исполнителя: сам Константин Богомолов и прима «Электротеатра Станиславский» Елена Морозова. Однако, что действительно выделяет это представление среди других, так это отсутствие текста. Здесь нет ни строки из романа, а общее количество произнесенных слов минимально. Зритель погружается в тишину, прерываемую лишь звуками кашля и атмосферой безысходности.

Атмосфера и тематика

Спектакль создает тягостную атмосферу, наполненную размышлениями о либерализме, консерватизме и религии. Участники спектакля вступают в упоительные споры, которые подчеркивают абсурдность ситуации и отчуждение людей в условиях болезни. Это создает уникальный опыт для зрителей, заставляя их задуматься о времени, жизни и человеческих отношениях.

Радикальный подход

«Волшебная гора» является самым радикальным спектаклем из всех работ Богомолова, известного своим провокационным стилем. Эта постановка предлагает зрителю не просто развлечение, а глубокое погружение в философские вопросы и эмоциональные состояния. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который оставит вас в размышлениях надолго после финальных аплодисментов.