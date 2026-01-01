Опера Моцарта по сказке Шиканедера

История создания

30 сентября 1791 года разношерстная публика венского предместья впервые увидела «Волшебную флейту» — «большую оперу в двух действиях господина Эмануэля Шиканедера», как значилось на афише. Чуть ниже, меньшими буквами, было указано имя Моцарта, композитора. Эта иерархия авторства, странная на современный взгляд, была обычным делом того времени: один придумал и рассказал историю, другой написал к ней музыку.

Магия музыки

Чудо «Волшебной флейты» заключается в том, что великая, одухотворенная музыка Моцарта превратила вторичную и путаную сказку Шиканедера в многомерное и цельное творение с неисчерпаемыми возможностями для интерпретации. «Волшебную флейту» ставят по всему миру вновь и вновь, и к очередной постановке моцартовского шедевра готовится и Мариинский театр.

Универсальная опера

«Волшебная флейта» изначально универсальна и демократична — это опера для всех: для детей и взрослых, для знатоков и любителей. Она открывается каждому по мере его возможностей и художественного опыта.

Для детей: Ребенка приведет в восторг битва со змеем, развеселит человек-птица Папагено, заворожит красивая и грозная Царица ночи.

Ребенка приведет в восторг битва со змеем, развеселит человек-птица Папагено, заворожит красивая и грозная Царица ночи. Для взрослых: Кто-то будет интересоваться масонскими ребусами и отсылками к египетским древностям, кто-то — ожиданием верхнего фа в знаменитой арии Царицы ночи и нижнего фа в арии мудреца Зарастро.

Тема человека

Переливаясь многочисленными гранями, «Волшебная флейта» в своей сердцевине сконцентрирована на теме человека. Это опера о его достоинствах и слабостях, о духовных исканиях и земных утехах, о чувствах, главной из которых, конечно, является любовь.

За два месяца до своей кончины тридцатипятилетний Моцарт подарил миру одно из самых жизнерадостных и поэтичных своих сочинений. Хотя тень смерти время от времени мелькает в светоносной музыке «Флейты», остается непреложной провозглашенная в этой опере-притче победа красоты, добра и истины.