Волшебная флейта

Уникальный вечер флейты и фортепиано в Кусково

В волшебном летнем вечере в старинной усадьбе вас ждет невероятное музыкальное событие. На сцене прозвучат упоительные и необычные дуэты флейты и фортепиано — инструментов с многовековой историей.

Истории инструментов

Флейта Пана, инструмент с древнегреческими корнями, имеет своеобразный мифологический фон. По легенде, бог Пан влюбился в нимфу Сиринкс, но его чувства остались без ответа. Чтобы спастись от преследования, нимфа попросила речного бога скрыть её, и в итоге была обращена в тростник. В отчаянии Пан создал из тростника флейту, чей нежный звук очаровывает слушателей до сих пор. Разновидности подобной флейты существуют в различных культурах и часто называются сирингами — в честь той самой нимфы.

Программа вечера

Зрители смогут насладиться гармоничным звучанием флейты и фортепиано, исполненными лауреатами международных конкурсов:

Марина Белашук — фортепиано

Станислав Ярошевский — флейта

В программе прозвучат произведения выдающихся композиторов, включая:

К. Бема

В. А. Моцарта

Э. Грига

Э. Кронке

Не упустите возможность насладиться этой завораживающей музыкой, которая притянет к себе миллионы меломанов. Вечер обещает быть поистине незабываемым!