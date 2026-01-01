Волшебная флейта
Билеты от 2800₽
Киноафиша Волшебная флейта

Волшебная флейта

Возраст 12+
О концерте

Уникальный вечер флейты и фортепиано в Кусково

В волшебном летнем вечере в старинной усадьбе вас ждет невероятное музыкальное событие. На сцене прозвучат упоительные и необычные дуэты флейты и фортепиано — инструментов с многовековой историей.

Истории инструментов

Флейта Пана, инструмент с древнегреческими корнями, имеет своеобразный мифологический фон. По легенде, бог Пан влюбился в нимфу Сиринкс, но его чувства остались без ответа. Чтобы спастись от преследования, нимфа попросила речного бога скрыть её, и в итоге была обращена в тростник. В отчаянии Пан создал из тростника флейту, чей нежный звук очаровывает слушателей до сих пор. Разновидности подобной флейты существуют в различных культурах и часто называются сирингами — в честь той самой нимфы.

Программа вечера

Зрители смогут насладиться гармоничным звучанием флейты и фортепиано, исполненными лауреатами международных конкурсов:

  • Марина Белашук — фортепиано
  • Станислав Ярошевский — флейта

В программе прозвучат произведения выдающихся композиторов, включая:

  • К. Бема
  • В. А. Моцарта
  • Э. Грига
  • Э. Кронке

Не упустите возможность насладиться этой завораживающей музыкой, которая притянет к себе миллионы меломанов. Вечер обещает быть поистине незабываемым!

Июль
10 июля пятница
19:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
