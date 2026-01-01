Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебная флейта
Киноафиша Волшебная флейта

Волшебная флейта

0+
Возраст 0+

О концерте

Камерная музыка для флейты и фортепиано

Приглашаем вас на удивительный концерт камерной музыки, в рамках которого прозвучат произведения известных композиторов Пуленка и Дюрюфле. Это уникальная возможность насладиться эксклюзивными музыкальными произведениями в исполнении талантливых музыкантов.

Исполнители и программа

На сцене выступят:

  • Варвара Захарова — флейта
  • Анна Корзун — фортепиано
  • Алексей Попов — альт (принимает участие в концерте)

Концертное руководство

Концерт ведет Екатерина Сергеева, которая поделится интересными подробностями о произведениях и их авторах.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 30 минут с антрактом, что позволит вам насладиться музыкой и расслабиться.

Не упустите возможность погрузиться в мир камерной музыки и услышать её в необыкновенных интерпретациях. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Волшебная флейта

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
11 апреля воскресенье
12:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+
18+
Юмор

Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+

29 мая в 20:00 Stage Standup Club
от 1000 ₽
Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew
6+
Джаз

Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew

27 июня в 19:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
Радар
16+
Поп Рок

Радар

19 июня в 20:00 The Place
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше