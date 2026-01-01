Спектакль Волшебная флейта

Опера «Волшебная флейта» Моцарта в театре «Зазеркалье»

Легкая и воздушная музыка оперы Моцарта давно завоевала сердца поклонников классической музыки. В сюжете переплетаются юмор и драма, чудеса и обыденность, создавая увлекательную атмосферу.

На сцене театра «Зазеркалье» видеотехнологии играют ключевую роль, помогая воплотить замысел режиссера. Спектакль превращается в настоящую феерию с элементами циркового искусства, полной волшебства, загадок и мистификаций. Зрителей ждут увлекательные приключения с участием волшебников, фей, мавров и царственных особ.

Персонажи легко покоряют сердца юных зрителей своим обаянием и мастерской игрой. Особенно запомнится зрителям любимый всеми смешной Папагено, который вызывает сочувствие в своих поисках половинки.

Чудесные колокольчики, появляющиеся на сцене, дарят персонажам силу, позволяя добиваться желаемого. Опера «Волшебная флейта» в театре «Зазеркалье» — это не только музыкальное произведение, но и настоящее зрелище, которое не оставит равнодушным!