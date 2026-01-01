Оповещения от Киноафиши
Волшебная флейта
Киноафиша Волшебная флейта

Спектакль Волшебная флейта

Постановка
Самарский театр оперы и балета 12+
Возраст 12+

О спектакле

Волшебная флейта: опера-сказка в новом свете

«Волшебная флейта» — это удивительная опера-сказка, где свет и добро торжествуют над темнотой и злом. Сюжет оперы, написанной Вольфгангом Амадеем Моцартом, обращается к поиску истины и преодолению испытаний на пути к гармонии.

Постановка режиссера Михаила Панджавидзе представляет собой первое воплощение «Волшебной флейты» на сцене САТОБ. Панджавидзе известен своими оригинальными театральными проектами, и эта работа не станет исключением. Зрители смогут увидеть уникальный «театр в театре», где герои изображают оперу как домашнее представление. Это интригующее решение помогает персонажам разобраться в собственных сердечных и жизненных проблемах.

Спектакль обещает заинтересовать как любителей классической музыки, так и преданных поклонников театра. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего театрального опыта!

