Волшебная флейта
Киноафиша Волшебная флейта

Спектакль Волшебная флейта

Постановка
Мариинский театр 6+
Возраст 6+

О спектакле

Опера «Волшебная флейта» в Мариинском театре

Опера Вольфганга Амадея Моцарта в Мариинском театре заинтересует как заядлых любителей оперы, так и тех, кто только открывает для себя этот удивительный мир.

О спектакле

«Волшебная флейта» исполняется с диалогами на русском языке, а музыкальные номера звучат на немецком языке с русскими субтитрами. Это создает уникальную атмосферу, в которой каждый зритель сможет насладиться произведением по-своему.

Исполнители

  • Дирижер: Георгий Албегов
  • Царица ночи: Лариса Юдина
  • Памина: Оксана Шилова
  • Тамино: Клим Тихонов
  • Зарастро: Владимир Феляуэр
  • Папагена: Кристина Гонца
  • Папагено: Ярослав Петряник

Команда создателей

  • Либретто: Эммануэль Шиканедер
  • Музыкальный руководитель: Валерий Гергиев
  • Режиссер мультимедиа и художник по свету: Глеб Фильштинский
  • Режиссер: Екатерина Малая
  • Художник по декорациям: Петр Окунев
  • Художник по костюмам: Мартин Рупрехт
  • Видеопроизводство: Студия «Шоу Консалтинг»
  • Ответственный концертмейстер: Марина Мишук
  • Хормейстер: Илья Попов

История и значимость

30 сентября 1791 года «Волшебная флейта» впервые была представлена в Вене. Опера сразу завоевала популярность благодаря великолепной музыке Моцарта и увлекательному либретто Шиканедера. Она занимает особое место в культурной наследии и становится универсальной и демократичной, открытой для каждого.

Спектакль обращается к различным зрителям: от детей до взрослых, от опытных знатоков до любителей. Кого-то очарует битва со змеем, кого-то – грозная Царица ночи, а кто-то найдет интерес в масонских символах и египетской тематике.

Тема и содержание

Основная тема «Волшебной флейты» — человек со всеми его достоинствами и слабостями, духовные искания и земные удовольствия. Моцарт подарил миру это произведение за два месяца до своей смерти, и, несмотря на тень утраты, музыка продолжает сиять жизненной энергией и красотой. Спектакль пропагандирует победу добра, красоты и истины.

Купить билет на спектакль Волшебная флейта

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
13:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 1650 ₽
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 1650 ₽
3 января суббота
13:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 1650 ₽
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 1650 ₽

