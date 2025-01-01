Спектакль Волшебная флейта

Опера «Волшебная флейта» в Мариинском театре

Опера Вольфганга Амадея Моцарта в Мариинском театре заинтересует как заядлых любителей оперы, так и тех, кто только открывает для себя этот удивительный мир.

О спектакле

«Волшебная флейта» исполняется с диалогами на русском языке, а музыкальные номера звучат на немецком языке с русскими субтитрами. Это создает уникальную атмосферу, в которой каждый зритель сможет насладиться произведением по-своему.

Исполнители

Дирижер: Георгий Албегов

Царица ночи: Лариса Юдина

Памина: Оксана Шилова

Тамино: Клим Тихонов

Зарастро: Владимир Феляуэр

Папагена: Кристина Гонца

Папагено: Ярослав Петряник

Команда создателей

Либретто: Эммануэль Шиканедер

Музыкальный руководитель: Валерий Гергиев

Режиссер мультимедиа и художник по свету: Глеб Фильштинский

Режиссер: Екатерина Малая

Художник по декорациям: Петр Окунев

Художник по костюмам: Мартин Рупрехт

Видеопроизводство: Студия «Шоу Консалтинг»

Ответственный концертмейстер: Марина Мишук

Хормейстер: Илья Попов

История и значимость

30 сентября 1791 года «Волшебная флейта» впервые была представлена в Вене. Опера сразу завоевала популярность благодаря великолепной музыке Моцарта и увлекательному либретто Шиканедера. Она занимает особое место в культурной наследии и становится универсальной и демократичной, открытой для каждого.

Спектакль обращается к различным зрителям: от детей до взрослых, от опытных знатоков до любителей. Кого-то очарует битва со змеем, кого-то – грозная Царица ночи, а кто-то найдет интерес в масонских символах и египетской тематике.

Тема и содержание

Основная тема «Волшебной флейты» — человек со всеми его достоинствами и слабостями, духовные искания и земные удовольствия. Моцарт подарил миру это произведение за два месяца до своей смерти, и, несмотря на тень утраты, музыка продолжает сиять жизненной энергией и красотой. Спектакль пропагандирует победу добра, красоты и истины.