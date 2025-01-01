Спектакль Волшебная флейта

Опера Вольфганга Амадея Моцарта в Мариинском театре заинтересует как заядлых любителей оперы, так и тех, кто только открывает для себя этот удивительный мир.
«Волшебная флейта» исполняется с диалогами на русском языке, а музыкальные номера звучат на немецком языке с русскими субтитрами. Это создает уникальную атмосферу, в которой каждый зритель сможет насладиться произведением по-своему.
30 сентября 1791 года «Волшебная флейта» впервые была представлена в Вене. Опера сразу завоевала популярность благодаря великолепной музыке Моцарта и увлекательному либретто Шиканедера. Она занимает особое место в культурной наследии и становится универсальной и демократичной, открытой для каждого.
Спектакль обращается к различным зрителям: от детей до взрослых, от опытных знатоков до любителей. Кого-то очарует битва со змеем, кого-то – грозная Царица ночи, а кто-то найдет интерес в масонских символах и египетской тематике.
Основная тема «Волшебной флейты» — человек со всеми его достоинствами и слабостями, духовные искания и земные удовольствия. Моцарт подарил миру это произведение за два месяца до своей смерти, и, несмотря на тень утраты, музыка продолжает сиять жизненной энергией и красотой. Спектакль пропагандирует победу добра, красоты и истины.