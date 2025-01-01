Приглашаем на волшебную оперу для детей

Приглашаем вас в Особняк Мясникова на уникальную оперу, созданную специально для юных зрителей. Под звуки живой музыки в исполнении солистов оркестра «Capriccio Italiano» вас ждёт удивительное представление о волшебной флейте и принце Тамино.

Камерная атмосфера и исторический антураж

Событие состоится на сцене особняка XIX века, который в прошлом веке собирал представителей светского общества Петербурга и России, включая таких личностей, как великий режиссёр Всеволод Мейерхольд и выдающийся учёный физиолог Иван Павлов. Камерная атмосфера пространства позволит детям почувствовать себя непосредственной частью происходящего, живо сопереживая истории, раз unfolding на расстоянии вытянутой от них руки.

Что ожидать от спектакля?

Классическая музыка, яркие костюмы и захватывающие моменты делают этот спектакль идеальным выбором для семейного отдыха. Опера не только развлекает, но и знакомит детей с богатым миром музыки и театра, помогая развивать их эмоциональную отзывчивость и восприятие искусства.

Не упустите возможность подарить своему ребёнку незабываемый вечер, насыщенный магией искусства и чуда!