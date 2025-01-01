Приглашаем вас в Особняк Мясникова на уникальную оперу, созданную специально для юных зрителей. Под звуки живой музыки в исполнении солистов оркестра «Capriccio Italiano» вас ждёт удивительное представление о волшебной флейте и принце Тамино.
Событие состоится на сцене особняка XIX века, который в прошлом веке собирал представителей светского общества Петербурга и России, включая таких личностей, как великий режиссёр Всеволод Мейерхольд и выдающийся учёный физиолог Иван Павлов. Камерная атмосфера пространства позволит детям почувствовать себя непосредственной частью происходящего, живо сопереживая истории, раз unfolding на расстоянии вытянутой от них руки.
Классическая музыка, яркие костюмы и захватывающие моменты делают этот спектакль идеальным выбором для семейного отдыха. Опера не только развлекает, но и знакомит детей с богатым миром музыки и театра, помогая развивать их эмоциональную отзывчивость и восприятие искусства.
Не упустите возможность подарить своему ребёнку незабываемый вечер, насыщенный магией искусства и чуда!