Чехов в современном прочтении

По одноименному рассказу А.П. Чехова, спектакль «Володя» ставит перед зрителями важные вопросы о жизни и смерти. Режиссер Екатерина Половцева собрала выдающуюся команду актеров, с которыми она ранее работала в различных театрах. В этом проекте участвуют:

Татьяна Волкова (СТИ)

Владимир Зомерфельд (РАМТ)

Елена Плаксина (Современник)

Это первая встреча актеров в независимом проекте, где они создают свою сценическую версию классического рассказа Чехова.

Сюжет и актуальность

Главный герой, Володя, сталкивается с несоответствием между суровой действительностью и идеалами, о которых мечтает. Вместо настоящей любви он видит лишь пошлые интрижки, а служение обществу заменяется пустой болтовней. Его окружают легкомысленные персонажи: молодящаяся мать и кузина, которые не понимают его чувств. Володя, некрасивый, небогатый и не слишком умный гимназист-второгодник, испытывает мучительное чувство стыда и отвращения к жизни.

Чеховский рассказ был написан в 1887 году, и, к сожалению, его тема самоубийств молодых людей остается актуальной и сегодня. Екатерина Половцева и ее команда стремятся разобраться в противоречивых чувствах подростков, которые могут быть толкнуты на отчаянный шаг из-за, казалось бы, пустяковых событий.

Команда спектакля

Режиссер: Екатерина Половцева

Екатерина Половцева Художник: Ирина Уколова

Ирина Уколова Художник по свету: Елена Перельман

Не упустите возможность увидеть эту важную и глубокую постановку, которая поднимает важные вопросы о жизни и чувствах молодежи в современном мире.