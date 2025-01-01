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Володя
Билеты от 2000₽
Киноафиша Володя

Спектакль Володя

Постановка
Среда 21 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Чехов в современном прочтении

По одноименному рассказу А.П. Чехова, спектакль «Володя» ставит перед зрителями важные вопросы о жизни и смерти. Режиссер Екатерина Половцева собрала выдающуюся команду актеров, с которыми она ранее работала в различных театрах. В этом проекте участвуют:

  • Татьяна Волкова (СТИ)
  • Владимир Зомерфельд (РАМТ)
  • Елена Плаксина (Современник)

Это первая встреча актеров в независимом проекте, где они создают свою сценическую версию классического рассказа Чехова.

Сюжет и актуальность

Главный герой, Володя, сталкивается с несоответствием между суровой действительностью и идеалами, о которых мечтает. Вместо настоящей любви он видит лишь пошлые интрижки, а служение обществу заменяется пустой болтовней. Его окружают легкомысленные персонажи: молодящаяся мать и кузина, которые не понимают его чувств. Володя, некрасивый, небогатый и не слишком умный гимназист-второгодник, испытывает мучительное чувство стыда и отвращения к жизни.

Чеховский рассказ был написан в 1887 году, и, к сожалению, его тема самоубийств молодых людей остается актуальной и сегодня. Екатерина Половцева и ее команда стремятся разобраться в противоречивых чувствах подростков, которые могут быть толкнуты на отчаянный шаг из-за, казалось бы, пустяковых событий.

Команда спектакля

  • Режиссер: Екатерина Половцева
  • Художник: Ирина Уколова
  • Художник по свету: Елена Перельман

Не упустите возможность увидеть эту важную и глубокую постановку, которая поднимает важные вопросы о жизни и чувствах молодежи в современном мире.

Режиссер
Екатерина Половцева
В ролях
Татьяна Волкова
Владимир Зомерфельд
Елена Плаксина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Среда 21 Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
19:30 от 2000 ₽

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