19-го июля в клубе пройдет большой акустический концерт фолк-рок группы «Вольный Путь». После успешного выступления в прошлом году, музыканты стремятся создать неповторимую атмосферу. Для этого они готовят множество новшеств и сюрпризов для своих слушателей.
Вашему вниманию будут представлены новые музыкальные истории, а также живая энергия, эмоции и веселье. В программе концерта: призы, подарки и увлекательные активности, которые сделают вечер незабываемым. Группа уверена, что этот концерт оставит в сердцах зрителей добрый след.
Приглашаем вас насладиться живой музыкой в дружеской и теплой обстановке!
