Вольный путь
Вольный путь

Вольный путь

12+
12+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Вольный путь» в Нижнем Новгороде

Этой осенью фолк-рок группа «Вольный путь» посетит Нижний Новгород с большим сольным концертом в рамках презентации нового альбома «Танец стихий. Борей».

Музыкальная программа

Музыканты подготовили обширную музыкальную программу, включающую как новинки, так и давно полюбившиеся хиты. Каждый концерт группы — это незабываемое событие, полное веселья и танцев. Здесь вы сможете завести новые знакомства и ощутить атмосферу дружбы и семейного уюта.

Особые условия для детей

Дети до 12 лет включительно проходят на концерт бесплатно, но только в сопровождении взрослых. Это отличная возможность провести вечер с семьей и насладиться живой музыкой!

Не пропустите!

Впервые на Нижегородской земле вас ждет поистине незабываемый вечер! Группа «Вольный путь» обещает не только качественное звучание, но и невероятные эмоции. Приходите и погружайтесь в мир музыки!

Нижний Новгород, 11 октября
Cargo Cult Нижний Новгород, Почаинская, 17ж
19:00 от 500 ₽

