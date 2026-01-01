Спектакль Волны перемен

Приглашаем вас насладиться новым танцевальным проектом «Волны перемен», который нацелен на знакомство и объединение уличного и современного танцевальных течений. В этот вечер вас ждут яркие и динамичные танцевальные перфомансы, а также уникальная возможность принять участие в танцевальном джеме.
Первая часть вечера посвящена специально подготовленным танцевальным перфомансам, в которых свои навыки продемонстрируют десять танцовщиков из разных стилей. Вы увидите как уличный, так и современный танец, исполняемый с полной отдачей.
Во второй части вечера состоится танцевальный джем. Это пространство для импровизации, обмена энергией и общения, где нет заранее подготовленных связок и каждый может проявить себя независимо от танцевального направления. Зрители также смогут стать частью этого креативного процесса.
В танцевальном проекте участвуют талантливые исполнители:
Атмосферу вечера создаст музыка Ирины Лашмановой, которая подчеркнёт настроение танцевальных номеров и джема.
