Спектакль Волны перемен

Волны перемен
6+
Продолжительность 2 часа
О спектакле

Волны перемен: танцевальный проект, объединяющий комьюнити

Приглашаем вас насладиться новым танцевальным проектом «Волны перемен», который нацелен на знакомство и объединение уличного и современного танцевальных течений. В этот вечер вас ждут яркие и динамичные танцевальные перфомансы, а также уникальная возможность принять участие в танцевальном джеме.

Танцевальные перфомансы

Первая часть вечера посвящена специально подготовленным танцевальным перфомансам, в которых свои навыки продемонстрируют десять танцовщиков из разных стилей. Вы увидите как уличный, так и современный танец, исполняемый с полной отдачей.

Импровизация и взаимодействие

Во второй части вечера состоится танцевальный джем. Это пространство для импровизации, обмена энергией и общения, где нет заранее подготовленных связок и каждый может проявить себя независимо от танцевального направления. Зрители также смогут стать частью этого креативного процесса.

Участники проекта

В танцевальном проекте участвуют талантливые исполнители:

  • Андрей Батуро
  • Дарья Пластун
  • Андрей Анку
  • Елизавета Некрасова
  • Никита Маркелов
  • Есения Хачатурян
  • Низам Алиев
  • Басанова Баина
  • Рашид
  • Марина Багрова
  • Борис Шерайзин
  • Мария Старцева

Музыкальное сопровождение

Атмосферу вечера создаст музыка Ирины Лашмановой, которая подчеркнёт настроение танцевальных номеров и джема.

Не упустите уникальную возможность стать частью этого увлекательного вечера, заполненного движением и креативностью!

