Спектакль Волны перемен

Волны перемен: танцевальный проект, объединяющий комьюнити

Приглашаем вас насладиться новым танцевальным проектом «Волны перемен», который нацелен на знакомство и объединение уличного и современного танцевальных течений. В этот вечер вас ждут яркие и динамичные танцевальные перфомансы, а также уникальная возможность принять участие в танцевальном джеме.

Танцевальные перфомансы

Первая часть вечера посвящена специально подготовленным танцевальным перфомансам, в которых свои навыки продемонстрируют десять танцовщиков из разных стилей. Вы увидите как уличный, так и современный танец, исполняемый с полной отдачей.

Импровизация и взаимодействие

Во второй части вечера состоится танцевальный джем. Это пространство для импровизации, обмена энергией и общения, где нет заранее подготовленных связок и каждый может проявить себя независимо от танцевального направления. Зрители также смогут стать частью этого креативного процесса.

Участники проекта

В танцевальном проекте участвуют талантливые исполнители:

Андрей Батуро

Дарья Пластун

Андрей Анку

Елизавета Некрасова

Никита Маркелов

Есения Хачатурян

Низам Алиев

Басанова Баина

Рашид

Марина Багрова

Борис Шерайзин

Мария Старцева

Музыкальное сопровождение

Атмосферу вечера создаст музыка Ирины Лашмановой, которая подчеркнёт настроение танцевальных номеров и джема.

Не упустите уникальную возможность стать частью этого увлекательного вечера, заполненного движением и креативностью!