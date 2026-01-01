Спектакль Волки и овцы

Волки и овцы
Постановка
Театр Сатиры 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
О спектакле

Комедия Островского в театре Сатиры

В новой постановке комедии А.Н. Островского «Волки и овцы» зрителей ждет захватывающая история о борьбе страстей и хитроумных планов.

В центре сюжета — властная помещица Меропия Мурзавецкая, которая хочет завладеть собственностью богатой вдовы Евлампии Купавиной. Скрытые интриги, обман и запугивания становятся основным инструментом в руках Мурзавецкой, стремящейся подчинить себе молодую и наивную женщину. Она использует наивность своей жертвы, манипулируя ею через Чугунова, управляющего имением Купавиной.

Но у Евлампии есть мечты о счастье и любви, в то время как её покровительница мечтает выдать её замуж за своего непутёвого племянника Аполлона. Вскоре появится сосед Беркутов — волевой и умный человек, который отошел от уверенности в своей роли в жизни. Он решает встать на защиту вдовушки и её богатства, вступая в противостояние с Мурзавецкой и её окружением.

Кто окажется волком, а кто овцой — это интригующее противостояние станет центром внимания зрителей. Приготовьтесь к смеху и неожиданным поворотам, которые добавляют этому спектаклю остроты и актуальности.

Режиссер
Антон Непомнящий
В ролях
Виктор Логинов
Игорь Лагутин
Юрий Васильев
Михаил Хомяков
Евгений Герасимов
Июнь
4 июня четверг
19:00
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
20 июня суббота
19:00
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2

