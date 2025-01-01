Спектакль Волки и овцы

Вечное противостояние: комедия Островского на сцене Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко зрителей ожидает комедия в пяти действиях по произведению Александра Островского, которую поставил режиссер Ма Чжен Хун. Спектакль погружает нас в мир вечного противостояния между хищниками и простодушными. Эта тема раскрывает аспекты обмана, коварства и лицемерия, актуальные и по сей день.

Тщательная сценография и яркие образы

Спектакль отличается тщательной сценографией, где исторические костюмы и световые решения создают неповторимую атмосферу. Яркая игра артистов привносит в сюжет и легкость, и глубину, делая его интересным для современных зрителей, которые ценят новое прочтение классики.

Команда постановки

Автор: Александр Островский

Александр Островский Постановка: Пётр Фоменко

Пётр Фоменко Режиссер: Ма Чжен Хун

Ма Чжен Хун Режиссер-ассистент: Эверетт Кристофер Диксон

Эверетт Кристофер Диксон Художник: Татьяна Сельвинская

Татьяна Сельвинская Художник по свету: Владислав Фролов

Владислав Фролов Музыкальное оформление: Борис Горбачёв

Борис Горбачёв Режиссёр обновления состава: Галина Тюнина

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и творческие задачи режиссера. Просим учесть это при планировании посещения спектакля.

Интересные детали

Премьера данного спектакля состоялась 22 мая 1992 года, и с тех пор он не утратил своей актуальности. Это представление открывает перед зрителями новые грани произведения и позволяет ощутить все нюансы чеховского импрессионизма, накладывая современный взгляд на классический текст.