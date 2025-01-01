Меню
Волки и овцы
Билеты от 7000₽
Киноафиша Волки и овцы

Спектакль Волки и овцы

Комедия в 5-ти действиях
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 7000₽

О спектакле

Вечное противостояние: комедия Островского на сцене Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко зрителей ожидает комедия в пяти действиях по произведению Александра Островского, которую поставил режиссер Ма Чжен Хун. Спектакль погружает нас в мир вечного противостояния между хищниками и простодушными. Эта тема раскрывает аспекты обмана, коварства и лицемерия, актуальные и по сей день.

Тщательная сценография и яркие образы

Спектакль отличается тщательной сценографией, где исторические костюмы и световые решения создают неповторимую атмосферу. Яркая игра артистов привносит в сюжет и легкость, и глубину, делая его интересным для современных зрителей, которые ценят новое прочтение классики.

Команда постановки

  • Автор: Александр Островский
  • Постановка: Пётр Фоменко
  • Режиссер: Ма Чжен Хун
  • Режиссер-ассистент: Эверетт Кристофер Диксон
  • Художник: Татьяна Сельвинская
  • Художник по свету: Владислав Фролов
  • Музыкальное оформление: Борис Горбачёв
  • Режиссёр обновления состава: Галина Тюнина

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и творческие задачи режиссера. Просим учесть это при планировании посещения спектакля.

Интересные детали

Премьера данного спектакля состоялась 22 мая 1992 года, и с тех пор он не утратил своей актуальности. Это представление открывает перед зрителями новые грани произведения и позволяет ощутить все нюансы чеховского импрессионизма, накладывая современный взгляд на классический текст.

Режиссер
Ма Чжен Хун
В ролях
Наталия Курдюбова
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Александр Моровов
Мария Андреева
Мария Андреева
Екатерина Смирнова

Купить билет на спектакль Волки и овцы

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 7000 ₽
9 января пятница
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 7000 ₽

Фотографии

Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы

