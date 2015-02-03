Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Волки и овцы
Билеты от 400₽
Киноафиша Волки и овцы

Спектакль Волки и овцы

12+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 2 антракта
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Волки и овцы»: Традиции и современность

Режиссер спектакля «Волки и овцы» Александр Вилькин выбирает классический подход, не спеша переносить действие пьесы в современность. Это решение позволяет глубже понять оригинальный замысел автора и сохранить атмосферу эпохи, в которой разворачивается действие.

Персонажи и актерские работы

В спектакле зрители смогут увидеть великолепные актерские работы. На сцене предстанет властная, но не лишенная сострадания Меропия Давыдовна Мурзавецкая, в исполнении талантливой актрисы. Ее верный соратник, Вукол Наумович Чугунов, также не оставит зрителей равнодушными. Эти персонажи, как и многие другие, будут стремиться найти свое личное счастье на фоне комических и драматических ситуаций, характерных для произведения.

Сюжет и тематика

В основе сюжета лежат столкновения характеров, где каждый из героев пытается добиться своего. Как говорят в народе, «и волки сыты, и овцы целы» — главная идея спектакля заключается в поиске гармонии и взаимопонимания между людьми. Это актуально не только для времени написания пьесы, но и для современного общества.

Интересные факты

Спектакль «Волки и овцы» — это не только комедия положений, но и глубокая социальная сатира. Произведение было написано Александром Островским в XIX веке и до сих пор актуально. Такие темы, как семейные отношения и борьба за счастье, волнуют зрителей всех поколений. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку!

Приглашаем вас на спектакль, который станет настоящим событием в театральной жизни города. Не пропустите шанс насладиться искусством и великолепной игрой актеров!

Режиссер
Александр Вилькин
В ролях
Мария Остапенко
Рифат Сафиулин
Ирина Сологалова
Валентина Емельянова
Ксения Роменкова

Купить билет на спектакль Волки и овцы

Помощь с билетами
Сентябрь
26 сентября пятница
19:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 400 ₽

Фотографии

Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы

В ближайшие дни

Митина любовь
18+
Драма
Митина любовь
9 ноября в 19:00 Театр на Таганке
от 2000 ₽
Насмешница Фаина
16+
Драма Классическая драма
Насмешница Фаина
16 ноября в 18:00 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Денискины рассказы
6+
Детский
Денискины рассказы
9 ноября в 12:00 ЦДКЖ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше