Спектакль Волки и овцы

Актуальная Комедия А. Островского на сцене Омского дома актера

Комедия Александра Островского «Волки и овцы» продолжает оставаться актуальной, несмотря на прошедшие века. В ней раскрываются противоречивые отношения между хищниками и жертвами, что делает её понятной и в наши дни. Эта пьеса демонстрирует, как легко люди могут манипулировать друг другом, используя обман и расчет при заключении брака и в жизни.

О спектакле

Спектакль выполнен в духе абсолютного реализма. Режиссер, заслуженный артист России Сергей Волков, отметил: «Мы стремились к полной достоверности в художественном оформлении: костюмы и декорации соответствуют эпохе, однако присутствует и некоторая стилизация». Это создает уникальную атмосферу, в которой можно ощутить все нюансы времени, в котором разворачиваются события пьесы.

Эмоции и юмор

«Волки и овцы» — спектакль, насыщенный эмоциональным накалом. В нем есть место юмору, шуткам и комичным ситуациям, которые заставят зрителей смеяться и задуматься о вечных ценностях. Эта комедия демонстрирует, как легко одни могут становиться «волками», а другие — «овцами».

В ролях

На сцене вы увидите:

Заслуженная артистка России Лариса Яковлева

Данил Супрун

Ирина Коломиец

Галина Волокитина

Евгений Сизов

Анна Сосой

Владимир Крутов

Александр Карпов

Евгений Лыков

Тимофей Греков

Никита Заикин

Тимофей Петров

Иван Павлов

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть эту замечательную комедию, которая заставит вас задуматься о человеческих отношениях и природе манипуляции. «Волки и овцы» — это не просто спектакль, это отражение нашей жизни!