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Волки и овцы
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Спектакль Волки и овцы

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Актуальная Комедия А. Островского на сцене Омского дома актера

Комедия Александра Островского «Волки и овцы» продолжает оставаться актуальной, несмотря на прошедшие века. В ней раскрываются противоречивые отношения между хищниками и жертвами, что делает её понятной и в наши дни. Эта пьеса демонстрирует, как легко люди могут манипулировать друг другом, используя обман и расчет при заключении брака и в жизни.

О спектакле

Спектакль выполнен в духе абсолютного реализма. Режиссер, заслуженный артист России Сергей Волков, отметил: «Мы стремились к полной достоверности в художественном оформлении: костюмы и декорации соответствуют эпохе, однако присутствует и некоторая стилизация». Это создает уникальную атмосферу, в которой можно ощутить все нюансы времени, в котором разворачиваются события пьесы.

Эмоции и юмор

«Волки и овцы» — спектакль, насыщенный эмоциональным накалом. В нем есть место юмору, шуткам и комичным ситуациям, которые заставят зрителей смеяться и задуматься о вечных ценностях. Эта комедия демонстрирует, как легко одни могут становиться «волками», а другие — «овцами».

В ролях

На сцене вы увидите:

  • Заслуженная артистка России Лариса Яковлева
  • Данил Супрун
  • Ирина Коломиец
  • Галина Волокитина
  • Евгений Сизов
  • Анна Сосой
  • Владимир Крутов
  • Александр Карпов
  • Евгений Лыков
  • Тимофей Греков
  • Никита Заикин
  • Тимофей Петров
  • Иван Павлов

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть эту замечательную комедию, которая заставит вас задуматься о человеческих отношениях и природе манипуляции. «Волки и овцы» — это не просто спектакль, это отражение нашей жизни!

Режиссер
Сергей Волков
В ролях
Лариса Яковлева
Данил Супрун
Ирина Коломиец
Галина Волокитина
Евгений Сизов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 18 сентября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
18:30 от 400 ₽
Омск, 29 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы

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