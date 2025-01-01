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Волки и овцы
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Спектакль Волки и овцы

12+
Режиссер Олег Скивко
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Современная интерпретация классической комедии Александра Островского «Волки и овцы»

В тихом губернском городе царит спокойствие и размеренность. Однако под поверхностью этого благочестивого облика скрывается целый мир изощрённых игр и интриг. Каждый обитатель города ведёт свою партию, и чем более невозмутим выглядит человек, тем рискованнее его игра!

О спектакле

«Волки и овцы» — это классическая комедия, написанная русским драматургом Александром Островским. Пьеса, впервые поставленная в 1871 году, до сих пор актуальна благодаря своей проницательной сатире на человеческие пороки и социальные интриги. Спектакль обещает зрителям не только увлекательный сюжет, но и яркие характеры персонажей, каждый из которых стремится к своей цели, не останавливаясь ни перед чем.

Темы и идеи

На первый взгляд, спектакль может показаться лёгким и развлекательным. Однако, за каждой шуткой кроется глубокая философия о человеческой природе. Как часто мы сталкиваемся с выборами, где на кону стоят собственное состояние, репутация и счастье? «Волки и овцы» заставляют задуматься о том, как далеко может зайти человек в погоне за своими желаниями.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль — отличная возможность увидеть, как классическая пьеса может быть интерпретирована современными театралами. Уникальная постановка и талантливые актёры создадут атмосферу, в которой зрители смогут не только насладиться игрой, но и найти отражение своих собственных переживаний. Кроме того, «Волки и овцы» — это шанс погрузиться в мир театра и понять, что за масками скрываются настоящие чувства.

Не упустите возможность стать свидетелем этого увлекательного спектакля, который заставит вас смеяться и размышлять одновременно!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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