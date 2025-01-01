Спектакль Волки и овцы (Акмолинский русский драматический театр)

Гастроли Акмолинского областного русского драматического театра в Омске. Комедия Александра Островского «Волки и овцы»

Комедия Александра Островского «Волки и овцы» погружает зрителей в мир интриг и манипуляций. В центре сюжета — помещица Мурзавецкая, которая использует все хитрости, чтобы сохранить свою власть и богатство. На её пути оказывается молодая вдова Купавина, наивная и доверчивая, что делает её легкой жертвой для манипуляторов.

Неожиданные повороты

Однако в этой игре появляются новые силы, способные изменить ход событий. Поглощённые своей борьбой, герои не замечают, как стремительно приближается новый мир и новые порядки. Спектакль обещает захватывающие повороты сюжета и остроумные диалоги, которые не оставят зрителей равнодушными.

Режиссёр

Режиссёром постановки является Тимур Кулов, известный своим умением создавать яркие и запоминающиеся театральные работы.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию в исполнении талантливых актёров Акмолинского областного русского драматического театра!