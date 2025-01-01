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Волк и семеро козлят
Киноафиша Волк и семеро козлят

Спектакль Волк и семеро козлят

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для самых маленьких

Сказка «Волк и семеро козлят» — классическая история, знакомая каждому с детства. На сцене она оживает в формате кукольного спектакля, предлагая юным зрителям погрузиться в мир козлят и их смелой мамы, противостоящих хитрому и голодному волку.

Сюжет о храбрости и доверии

В этой истории козлята остаются дома под присмотром матушки-козы. Серый волк, стремящийся пробраться в дом, пытается обманом выманить козлят и даже подражает голосу их матери, чтобы обмануть малышей. Лишь один козлёнок сумеет ускользнуть и рассказать обо всем маме, после чего наступит справедливое возмездие.

Погружение в волшебный мир кукол

Кукольный спектакль оживляет любимую сказку благодаря тщательно продуманным декорациям и куклам, передающим эмоции персонажей. Юные зрители смогут по-настоящему сопереживать козлятам, учась на их ошибках и восхищаясь храбростью. Спектакль подарит радость и впечатления, напоминая о том, как важно быть внимательным, осторожным и прислушиваться к родительским советам.

Приходите всей семьей и разделите с детьми волшебное путешествие в сказку — ведь каждый малыш найдёт здесь для себя урок и массу ярких эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 11 октября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
11:00 от 350 ₽

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