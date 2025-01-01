Поучительная сказка в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает на увлекательный спектакль «Волк и семеро козлят», поставленный по пьесе известного болгарского драматурга Недялко Йорданова. Этот спектакль — часть программы «Сказки народов мира», и он представляет не только знакомую с детства историю, но и уникальный колорит болгарской культуры.

О спектакле

Сюжет спектакля основан на любимой многими сказке о том, как хитрый Волк пытается обмануть семерых маленьких козлят, пока их мама-коза ушла за едой. Однако, несмотря на коварство и силу Волка, ум, смекалка и находчивость помогают козлятам одолеть его. Этот весёлый спектакль наполнен живыми и яркими персонажами, а национальные особенности Болгарии отражены в костюмах и быте героев. Музыкальное сопровождение также создано на основе стихов болгарских авторов, что придаёт постановке особую атмосферу.

Мораль сказки

Сказка учит маленьких зрителей тому, что сила не всегда может решить все проблемы. Иногда именно ум и находчивость позволяют преодолеть трудности и найти выход из сложных ситуаций. Кроме того, спектакль подчёркивает важность прислушивания к советам взрослых, чтобы избежать ошибок, которые порой могут привести к неприятностям.

Для кого спектакль?

«Волк и семеро козлят» — это спектакль для детей и их родителей, который понравится как самым маленьким зрителям, так и тем, кто уже знаком с этой классической историей. Постановка учит важным жизненным урокам, оставаясь при этом весёлой и захватывающей.