Волк и семеро козлят
Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Андрей Былков-Крат
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Мюзикл о козлятах: битва с серым волком

Приготовьтесь к незабываемому спектаклю-мюзиклу, который расскажет историю о маленьких козлятах и их столкновении с коварным серым волком. Этот яркий и динамичный мюзикл не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Сюжет

Сюжет основан на классической сказке, где злой серый волк старается обмануть козлят, выдав себя за их Мамочку. Однако, как и в любой хорошей истории, зло побеждается благодаря хитрости и смекалке. Дети смогут увидеть, как материнская любовь и самоотверженность помогают маленьким героям справиться с трудностями.

Зрелищность и артистизм

Спектакль наполнен искрометными шутками и веселыми танцами, что сделает его интересным как для детей, так и для взрослых. Игру актеров подкрепляют яркие образы героев и уникальная сценография, вызывающая ассоциации с теплым детством. Не упустите возможность насладиться этим театральным чудом, которое обещает стать любимым для многих семей!

Фотографии

