Волк и семеро козлят
Киноафиша Волк и семеро козлят

Спектакль Волк и семеро козлят

Постановка
Государственный кукольный театр
Продолжительность 45 минут

О спектакле

Интерактивный спектакль «Волк и семеро козлят»

Государственный театр кукол представляет уникальную версию известной сказки о Волке и семерых козлятах. Эта простая, но современная история унесет зрителей в мир задорного детства, где хулиганский дух и материнская нежность переплетаются с волшебством музыки.

Что ожидать от спектакля

Спектакль не только расскажет увлекательную историю, но и погрузит юных зрителей в интерактивный процесс. Дети смогут принять активное участие в развитии сюжета, что сделает просмотр по-настоящему незабываемым. Добрый и счастливый финал подарит множество положительных эмоций.

Музыка и танцы

Кроме великолепной сказки в кукольном исполнении, зрители смогут насладиться веселыми песнями и танцами. Спектакль включает в себя элементы музыкального обучения, которые пробуждают интерес к искусству с раннего возраста.

Веселый мир детства

«Волк и семеро козлят» — это шанс вспомнить, что же такое настоящая дружба. Под потрясающую музыку театр предложит вам вернуться в беззаботный мир, где царят веселое настроение и позитив.

Купить билет на спектакль Волк и семеро козлят

Декабрь
13 декабря суббота
16:00
Государственный кукольный театр г. Алматы, ул. Пушкина 63
от 1500 ₽

