Спектакль «Волк и семеро козлят» — музыкальная сказка для всех возрастов

Приглашаем вас на спектакль «Волк и семеро козлят», который станет настоящим праздником для детей и взрослых! Это веселая и трогательная постановка с яркой и красочной атмосферой, основанная на знаменитых песенках Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина.

О спектакле

Дети увидят коротенькую, но насыщенную историю, вобравшую в себя все прелести детства: озорные игры, нежность, заботу, любовь и дружбу. Зрителей ждут радость и красота творчества, а также большая компания, готовая к веселым приключениям.

Для кого?

Спектакль подходит для детей от 5 лет и взрослых любого возраста, так что приводите с собой всю семью и друзей!

Творческая команда

Постановку осуществила Генриетта Яновская, а музыку написал известный композитор Алексей Рыбников. Стихи к песням — произведение Юрия Энтина. Художник Елена Орлова создала яркий визуальный ряд, осуществил пластические номера Олег Глушков. Режиссером спектакля стал Алексей Дубровский.

Действующие лица и исполнители

Коза (мама) — Заслуженная артистка России Оксана Лагутина

Волк — Дмитрий Агафонов, Илья Созыкин

Заяц; Пингвин; Петух — Илья Созыкин

Семеро козлят: Тютик — Александр Скрыпников Мутик — Леонид Кондрашов, Искандер Шайхутдинов Лясочка — Илона Борисова Сына — Всеволод Володин, Сергей Кузнецов Пимчик — Антон Коршунов Кнопка — Марина Гусинская, Екатерина Кирчак Рыжик — Наталья Златова

Их папа — Максим Виноградов, Николай Качура

Не пропустите возможность насладиться этой замечательной музыкальной сказкой!