Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Волк и семеро козлят
Билеты от 1100₽
Киноафиша Волк и семеро козлят

Спектакль Волк и семеро козлят

Постановка
МТЮЗ 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О спектакле

Спектакль «Волк и семеро козлят» — музыкальная сказка для всех возрастов

Приглашаем вас на спектакль «Волк и семеро козлят», который станет настоящим праздником для детей и взрослых! Это веселая и трогательная постановка с яркой и красочной атмосферой, основанная на знаменитых песенках Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина.

О спектакле

Дети увидят коротенькую, но насыщенную историю, вобравшую в себя все прелести детства: озорные игры, нежность, заботу, любовь и дружбу. Зрителей ждут радость и красота творчества, а также большая компания, готовая к веселым приключениям.

Для кого?

Спектакль подходит для детей от 5 лет и взрослых любого возраста, так что приводите с собой всю семью и друзей!

Творческая команда

Постановку осуществила Генриетта Яновская, а музыку написал известный композитор Алексей Рыбников. Стихи к песням — произведение Юрия Энтина. Художник Елена Орлова создала яркий визуальный ряд, осуществил пластические номера Олег Глушков. Режиссером спектакля стал Алексей Дубровский.

Действующие лица и исполнители

  • Коза (мама) — Заслуженная артистка России Оксана Лагутина
  • Волк — Дмитрий Агафонов, Илья Созыкин
  • Заяц; Пингвин; Петух — Илья Созыкин
  • Семеро козлят:
    • Тютик — Александр Скрыпников
    • Мутик — Леонид Кондрашов, Искандер Шайхутдинов
    • Лясочка — Илона Борисова
    • Сына — Всеволод Володин, Сергей Кузнецов
    • Пимчик — Антон Коршунов
    • Кнопка — Марина Гусинская, Екатерина Кирчак
    • Рыжик — Наталья Златова
  • Их папа — Максим Виноградов, Николай Качура

Не пропустите возможность насладиться этой замечательной музыкальной сказкой!

Купить билет на спектакль Волк и семеро козлят

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1100 ₽
10 января суббота
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1100 ₽

Фотографии

Волк и семеро козлят Волк и семеро козлят Волк и семеро козлят Волк и семеро козлят

В ближайшие дни

К звездам!
0+
Детские елки Детский
К звездам!
30 декабря в 16:00 Киноконцерн «Мосфильм»
от 1650 ₽
Новогодний праздник и спектакль «Морозко»
Детский Детские елки
Новогодний праздник и спектакль «Морозко»
21 декабря в 12:00 Детский сказочный театр
от 2000 ₽
Хулиган и классик. Идеальная пара
16+
Комедия
Хулиган и классик. Идеальная пара
20 декабря в 15:00 Дворец на Яузе
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше