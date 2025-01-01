Приглашаем вас на спектакль «Волк и семеро козлят», который станет настоящим праздником для детей и взрослых! Это веселая и трогательная постановка с яркой и красочной атмосферой, основанная на знаменитых песенках Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина.
Дети увидят коротенькую, но насыщенную историю, вобравшую в себя все прелести детства: озорные игры, нежность, заботу, любовь и дружбу. Зрителей ждут радость и красота творчества, а также большая компания, готовая к веселым приключениям.
Спектакль подходит для детей от 5 лет и взрослых любого возраста, так что приводите с собой всю семью и друзей!
Постановку осуществила Генриетта Яновская, а музыку написал известный композитор Алексей Рыбников. Стихи к песням — произведение Юрия Энтина. Художник Елена Орлова создала яркий визуальный ряд, осуществил пластические номера Олег Глушков. Режиссером спектакля стал Алексей Дубровский.
Не пропустите возможность насладиться этой замечательной музыкальной сказкой!