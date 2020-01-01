Спектакль Волк и семеро козлят

Премьера в Московском театре кукол

В честь своего 95-летия Московский театр кукол радует зрителей премьерой оперы. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всей семьи. На сцене споют актёры, а забавные куклы-маппеты подарят зрителям увлекательное зрелище.

Опера с интригующими персонажами

В этом спектакле, как и в настоящей опере, зрители встретят ужасных злодеев. Однако, как и полагается в детской сказке, веселый танец «тыг-дык-дык» поможет всем персонажам приблизиться к счастливому финалу. Это создает атмосферу веселья и лёгкости, что особенно важно для маленьких зрителей.

Сказка о семье для всех

Спектакль адресован не только детям, но и их родителям. Сюжет затрагивает важные темы, такие как занятость и беспокойство, сохраняя при этом атмосферу любви и терпения. Это создает возможность для совместного просмотра и обсуждения важных семейных ценностей.

Режиссёр — Наталья Пахомова

Режиссёром выступает лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Наталья Пахомова. Её творческий подход и профессионализм гарантируют высокое качество исполнения и яркую интерпретацию сюжета.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который погрузит вас в мир кукольного волшебства и музыки!