Захватывающая история о Волке и семерых козлятах

Спектакль «Сказка про Волка и семерых козлят» — это не просто известная история. В ней удачно переплетаются задорное и хулиганское детство, материнская нежность, хитрость разбойника-Волка и крепкая дружба козлят. Эта интерпретация заставит вас взглянуть на знакомый сюжет под новым углом.

Творческая команда

Создание спектакля стало возможным благодаря талантливым авторам: композитору Николаю Орловскому и либреттисту Михаилу Садовскому. Их креативный подход к классической сказке наполнил её новыми красками и эмоциями.

Уникальная сценография

Сценография спектакля удивляет своей колоритностью и выразительностью. Зритель мгновенно переносится из уютного домика Козы в густые леса к норе Волка или в деревню к Кузнецу. Каждый элемент декора создаёт атмосферу волшебства и погружает в сказочный мир.

Незаменимая Ворона

В нашем спектакле появится удивительный персонаж — вездесущая Ворона, которая напоминает «лесную» Мисс Марпл. Она знает всё, что происходит в лесу, и всегда готова прийти на помощь Маме-Козе, если возникнет какая-либо проблема. Ворона добавляет в спектакль нотки юмора и мудрости.

Элементы волшебства

Не обойдётся и без настоящих превращений, которые удивят даже самых искушённых зрителей нашего театра. Эти волшебные моменты сделают спектакль ещё более захватывающим и незабываемым.

Приходите на спектакль «Сказка про Волка и семерых козлят», чтобы погрузиться в мир доброты, дружбы и приключений!